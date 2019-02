Jochem Myjer blijft maar 'gorgelen': bordspel over succesvolle kinderboeken

LEIDEN - Het schrijven van kinderboeken legt de Leidse cabaretier Jochem Myjer bepaald geen windeieren. Van zijn creatie De Gorgels wordt volgende maand nu ook een bordspel uitgebracht. Het ligt vanaf 1 maart in de winkels en gaat 14,99 euro kosten.

Myjers meest recente boek 'De Gorgels en het geheim van de gletsjer' is het meest verkochte kinderboek van 2018. Zijn vorige schrijfsels vielen al verschillende keren in de prijzen.

Zo won hij een Hebban Award voor het beste luisterboek in de categorie kind en jeugd en kreeg hij voor zijn eerste boek, dat ook in het Duits vertaald is, de Prijs van de Nederlandse Kinderjury.

