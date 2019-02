Timmerman aan de grond na diefstal machines: 'Het glas lag bovenaan de trap'

RIJSWIJK - Hij is zich kapot geschrokken. Timmerman Niels van Scheppingen uit Den Haag kwam afgelopen zaterdag aan bij zijn werkplaats, waar hij pas een paar dagen de sleutel van had, en ontdekte dat er was ingebroken. De dieven gingen er vandoor met ruim veertig machines met een waarde van zo'n 20.000 euro. 'Ik heb geen middelen om nieuw gereedschap te kopen.'

Vorige week maandag kreeg de 31-jarige timmerman de sleutel van zijn nieuwe werkplaats in Rijswijk overhandigd. 'En dan worden twee dagen later alle spullen gejat', vertelt Van Scheppingen. Ondanks dat hij de sloten had vervangen en de ramen met anti-inbraakfolie had beplakt, wisten de dieven binnen te komen.

'Het glas lag zelfs bovenaan de trap', aldus de geschrokken timmerman. Tijdens het opruimen vond hij voetstappen in de zaak, maar de kans dat de dader(s) door de politie worden gepakt, schat hij klein in. Na dagenlang uitzoekwerk heeft Van Scheppingen eindelijk alle serienummers van de machines weten te verzamelen. 'De aangifte gaat vandaag de deur uit.'



Kosten voor eigen rekening

De loods had hij van zijn eigen spaargeld gekocht, net als de rest van zijn gereedschap. 'Alles wat ik verdien, wordt geïnvesteerd in mijn bedrijf', zegt de zelfstandig ondernemer. De kosten van de diefstal komen grotendeels voor eigen rekening, want het merendeel van zijn gereedschap was niet verzekerd.

Het is onbetaalbaar als je alles moet verzekeren als zzp'er, legt hij uit. Voor zijn werk is Van Scheppingen wel afhankelijk van zijn spullen. 'Ik kan wel wat kleine opdrachten doen, maar binnenkort zou ik ook een trap moeten bouwen en dat kan zonder gereedschap voorlopig niet.'



Inzamelingsactie

In welke hoek hij de diefstal moet zoeken, weet hij niet. 'Wel is op 4 februari de officiële opening van het complex geweest en dat hebben misschien criminelen in de gaten gehouden.' Toch is er een sprankje hoop voor de timmerman. 'Iemand die ik helemaal niet ken, heeft een crowdfundactie voor mij gestart', zegt hij. 'Het is hartverwarmend.' Van Scheppingen vindt het mooi om te zien dat mensen zo meeleven. Binnen een dag heeft de actie al ruim driehonderd euro opgeleverd.

Simon van Zandvoort, initiatiefnemer van de inzamelingsactie, komt zelf uit Leeuwarden maar zag 'via via' het bericht van de timmerman op Twitter. 'Ik las de reacties onder zijn tweet waarin iedereen zei dat ze iets zouden moeten doen, maar niemand deed iets', vertelt hij. Daarop besloot Van Zandvoort de actie voor Van Scheppingen op te zetten.



Streefbedrag van 20.000 euro

'Ik heb de actie meteen op zijn rekeningnummer laten zetten, om te voorkomen dat er misverstanden bestaan over waar het geld naartoe is gegaan. Binnen een paar weken wordt het aan Niels overgemaakt.' Van Zandvoort verwacht niet dat het streefbedrag van 20.000 euro wordt gehaald. 'Maar alles is meegenomen voor een zelfstandige.'

