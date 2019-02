Klimaatspijbelaars voeren op 14 maart opnieuw actie: 'We doen het niet voor een schouderklopje'

DEN HAAG - 'Als er nog een staking komt, zijn we er weer bij!' De leerlingen 2 gymnasium van het Grotius College in Delft weten al wat ze over vier weken gaan doen: spijbelen voor het klimaat. In de uitzending van tv-programma De Wereld Draait Door kondigden de organisatoren van de vorige klimaatstaking, het actiecomité Youth For Climate uit Den Haag, woensdagavond aan dat dan de volgende actie plaatsvindt: op donderdag 14 maart.

Aanvankelijk leek het erop dat de club Haagse scholieren van het Dalton College zich had laten inpalmen door premier Mark Rutte en klimaatminister Eric Wiebes, toen zij dinsdag bij hem in het Torentje op bezoek waren geweest. Ze zouden hen hebben toegezegd met volgende acties te wachten totdat het doorrekenen van de kosten en alle effecten van de klimaatplannen bekend zijn. Maar na een uur was bij hen het gesprek goed ingedaald, en bleek het helemaal niet zoveel te hebben opgeleverd.

'Het was geen slecht gesprek', zegt Stijn Warmenhoven (17), initiatiefnemer van Youth For Climate. Maar toen het erom ging wat het kabinet zelf van die plannen verwacht? 'Een zes plus, zei Wiebes. Maar wij leren op school voor een tien te gaan. Dus wij gaan op 14 maart demonstreren voor een tien!'



'We worden gehoord'

De groep gymnasiasten van het Grotius in Delft had het er woensdag ook over op school. 'Ik heb het in de groep gegooid', zegt Iris Huizinga (links op de foto). 'Allereerst vinden we het super dat we gehoord zijn, dat het zo niet langer kan. Maar voor een schouderklopje hebben we het niet gedaan. Als we het klimaat willen redden, moet het nu. Over een aantal jaar hebben we de kans niet meer.'

Maar de groep wacht niet af tot 14 maart. 'Op school hebben we samen met een leraar een comité opgericht. Hier kunnen we actie ondernemen voor onze school over dingen als meer warmetruiendagen en zonnepanelen. Ook al zijn wij niet met Rutte in gesprek, we dragen nog steeds ons steentje bij aan het klimaat en hopen dat meer mensen ons voorbeeld volgen.'

