Helft Nederlandse pulsvissers mag twee jaar door

DEN HAAG - De helft van de Nederlandse kottersvloot kan tot 1 juli 2021 blijven vissen met de pulstechniek. Het gaat om 42 schepen. Dat zijn onderhandelaars van de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie in Straatsburg woensdagavond overeengekomen.

De andere 42 pulsvissers raken hun vergunning dit jaar kwijt. Als uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de methode, waarbij platvis via stroomstootjes het net in worden gedreven, niet schadelijk is voor het milieu en de vissen, kan het verbod worden teruggedraaid.

Nederlandse vissers hebben miljoenen geïnvesteerd om hun boten uit te rusten met speciaal vistuig. Het Europees Parlement wil een verbod op deze methode, omdat het zou leiden tot oneerlijke concurrentie.



Gestraft voor goed gedrag

'We worden kapot gemaakt' zei visser Nico van der Plas uit Katwijk dinsdag tegen Omroep West. 'Wij worden gewoon gestraft omdat wij goed bezig zijn. Een verbod op pulsvissen betekent voor ons einde bedrijf.' Zijn bedrijf investeerde vier ton in de nieuwe technische ontwikkelingen.