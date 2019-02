Goochelaars, buikdansers en clowns in plaats van voedselpakketten

DEN HAAG - Om mensen van de voedselbank niet alleen rond de kerstdagen een hart onder de riem te steken, werd er woensdagmiddag een speciale wintervoorstelling georganiseerd. The City Life Church in Den Haag veranderde hiervoor in een groot theater waar jong en oud kon genieten van een veelzijdige entertainmentshow.

Niet voedselpakketten, maar optredens van buikdansers, goochelaars en clowns zorgden dit keer voor een lach op het gezicht van vele kinderen én hun ouders. 'Ik vind het ontzettend leuk en bijzonder', vertelt een meisje dat net de show heeft gezien. Ook haar moeder is enthousiast. 'Het is heel goed dat dit georganiseerd wordt voor kinderen die het minder hebben. Zo hebben zij ook een leuke middag.'

Meestal worden dit soort middagen georganiseerd rond de feestdagen in december, maar nu dus niet en dat heeft reden. 'We hebben de voedselbank benaderd en die gaven toen aan dat er tijdens kerst en Sinterklaas al veel aandacht is voor deze mensen en dat juist deze doelgroep in januari en februari een beetje wordt vergeten', vertelt Hassan Tagi van de organisatie ShowBird.



Na kerst en Sinterklaas

De voedselbank is zelf ook erg blij met deze show. 'Je ziet dat de meeste acties plaatsvinden rond de feestdagen. We moeten dan altijd hard werken om de acties zo goed mogelijk te verdelen. Daarom vinden we het nu erg leuk dat deze wintervoorstelling in februari is', aldus Henk Baars van de voedselbank.

Bezoekers van de show zijn het met Baars eens. 'Het is altijd zo kaal tussen kerst en het voorjaar. Dit is een leuke afleiding voor kinderen', zegt een mevrouw die samen met haar kleinkinderen de voorstelling heeft gezien. 'Met kerst krijgen we een pakket, maar een middag zoals deze is ook erg leuk', aldus een andere bezoeker.



'Wie weet nog een zomershow'

Of de wintervoorstelling vaker georganiseerd gaat worden dat weet Tagi nog niet. 'We gaan eerst kijken of de mensen deze show leuk vinden. Daarna gaan we misschien meerdere shows organiseren. Wie weet doen we bij overweldigend succes nog een zomershow ofzo', lacht hij.

LEES OOK: Actie voor voedselbanken is succes: 250.000 kilo groente en fruit geleverd