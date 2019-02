West Wekker: San Sebastiaansbrug wordt eindelijk vervangen en er hangt liefde in de lucht

REGIO - Goedemorgen! Zoals rapper Kraantje Pappie en Chef'Special-voorman Joshua Nolet vorig jaar al zongen: 'Gelukkig hangt er liefde in de lucht'. Het is 14 februari, dus wordt alweer voor de 1523ste keer de dag van de Heilige Valentijn gevierd. Fijne Valentijnsdag!

Wat kun je vandaag verwachten:



Het heeft even geduurd, maar vandaag wordt dan eindelijk de Sint Sebastiaanbrug in Delft vervangen. Het was al 10 jaar een heet hangijzer; een eerder plan was te duur. De huidige brug is in slechte staat en vertoont scheuren. De nieuwe brug wordt volgens de gemeente een 'veilige en vlotte verbinding tussen het centrum van Delft en de TU-wijk en TU Delft Campus'. Ook kan hierdoor HTM-lijn 19 eindelijk gaan rijden. De rails voor deze lijn liggen er al jaren, maar pas met de nieuwe brug zal de tram ook echt over de brug rijden.

De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak tegen een 28-jarige Syriër die afgelopen zomer in Naaldwijk politieagenten met een mes zou hebben belaagd. Volgens het Openbaar Ministerie is hij ontoerekeningsvatbaar en moet hij in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen. De man, die terecht staat voor poging tot doodslag, heeft meerdere stoornissen.

Het wordt vrij zonnig. De zwakke tot matige zuidwestenwind krimpt naar zuid tot zuidoost en het wordt vanmiddag 10 of 11 graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog weten:



De uit Den Haag afkomstige Patrick D. (28) hoort vandaag of de rechtbank hem een straf oplegt voor bedreiging van een officier van justitie. Het Openbaar Ministerie heeft 2,5 maand celstraf geëist. De officier kreeg onder meer een mailtje met de tekst 'Kankerwaus, binnenkort laat ik jou schieten. Hoop dat ze je begraven in je wit-zwart kleding. Weet waar je woont!'

In de tiendelige serie 'Nog lang niet versleten' duikt presentator Fred Zuiderwijk in de levens van de Haagse senioren en de initiatieven die er voor de ouderen zijn. In deze aflevering staat de energieke actrice Tatiana Radier (79) centraal. Tatiana vertelt Fred over wat ouder worden voor háár betekent en ze neemt hem mee naar Aerobics, waar Fred zich tussen de dames in het zweet werkt.

In dit portret hoor en zie je het verhaal van de 82-jarige Leo Toussaint. Naast het werken in zijn moestuin, waar hij twee keer per week te vinden is, geeft de onvermoeibare Leo ook schilderles aan een groep Hindoestaanse dames van de Surinaamse vereniging. Verder nemen we een kijkje in het zwembad bij het hartverwarmende initiatief 'Zwementie', waarbij jongeren met ouderen met dementie zwemmen.