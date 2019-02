Sint Sebastiaansbrug Delft afgesloten; sloop brug gaat beginnen

DELFT - In Delft wordt donderdag om 12.00 uur begonnen met de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug. Wethouder Martina Huijsmans en gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland zetten donderdag de brug open. Daarna wordt de oude brug afgebroken en wordt de nieuwe brug geplaatst. Naar verwachting is de nieuwe brug in de eerste helft van 2020 klaar.

De vervanging van de Sint Sebastiaansbrug is al ruim tien jaar een heet hangijzer in Delft. Een eerste ontwerp werd afgekeurd, omdat het te duur was. Vorig jaar werd een goedkoper plan gepresenteerd. De brug is in slechte staat en vertoont scheuren. De nieuwe brug wordt volgens de gemeente een 'veilige en vlotte verbinding tussen het centrum van Delft en de TU-wijk en TU Delft Campus'. Ook kan hierdoor HTM-lijn 19 eindelijk gaan rijden. De rails voor deze lijn liggen er al jaren , maar pas met de nieuwe brug zal de tram ook echt over de brug rijden.

Volgens wethouder Martina Huijsmans blijft de binnenstad van Delft goed bereikbaar. Er zijn omleidingen ingesteld onder meer in overleg met de winkeliers.



Geen vrachtwagens

Vrachtverkeer mag ook niet over de níeuwe brug rijden. In 2008 besloot het college van burgemeester en wethouders dit te verbieden vanwege de slechte staat van de brug. Eerder dit jaar werd bekend dat dit verbod ook op de nieuwe brug van kracht blijft. Deze keer vanwege de verkeers- en milieueffecten.





LEES OOK: Tram 1 gaat weer rijden over de Scheveningseweg