Celstraf voor bedreigen officier van justitie: 'Kankerwaus, ik laat jou schieten'

DEN HAAG - Hagenaar Patrick D. is donderdag tot drie maanden cel veroordeeld voor de bedreiging van een officier van justitie en drie agenten eind vorig jaar. Van de straf zijn twee weken voorwaardelijk. De Haagse officier van justitie en de politieagenten werkten aan een strafzaak tegen de Hagenaar wegens ondermeer autokraken en heling.

De officier van justitie vond in december de volgende tekst in zijn persoonlijk mailbox: 'Kankerwaus, binnenkort laat ik jou schieten. Hoop dat ze je begraven in je wit-zwart kleding. Weet waar je woont!'. Eerder al, vanaf oktober, kregen de agenten die op de zaak zaten mails als: 'Voor 2.300 barkeys neuken wij jou kale kutje. Jij gaat huilen. Vinden doen we je!'.

De Hagenaar, die in oktober voorlopig vrijkwam, ontkent. Hij zegt niets tegen de bewuste officier van justitie te hebben, en ook niet tegen de agenten. Maar er waren diverse aanwijzingen dat hij de afzender is. Vanuit het complex waar hij begeleid woonde, waren de dreigmails verstuurd, en ook vanaf de laptop van een vroegere buurman van de Hagenaar, wiens laptop hij vaker gebruikte voor Markplaats. Een van de agenten herkende verder typisch taalgebruik in de mails als dat van de verdachte. Die agent kent D. en diens familie al jaren.



Vonnis conform eis OM

Het vonnis van de rechtbank was hetzelfde als de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden liet horen bij de rechtbank in Dordrecht. De strafzaak diende daar in plaats van in Den Haag om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

De nog lopende strafzaak tegen de Hagenaar voor de autokraken en de heling zal vermoedelijk wel weer gewoon in Den Haag dienen.

