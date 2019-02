René van Kooten in nieuwe musical Anastasia in Circustheater

DEN HAAG - René van Kooten gaat de hoofdrol spelen in de Nederlandse versie van de musical Anastasia. Dat heeft producent Stage Entertainment bekendgemaakt. Het Broadwaysucces komt als opvolger van The Lion King naar het Circustheater op Scheveningen. De laatste voorstelling daarvan is op zondag 21 juli.

Anastasia draait om de Russische tsarendochter Anya. Ze gaat als wees op zoek naar haar familiegeschiedenis. Anya wordt tijdens haar zoektocht op de hielen gezeten door de meedogenloze Sovjet-officier Gleb.

Ze vlucht vervolgens naar Parijs en wordt verliefd op Dimitri. Iedereen om haar heen lijkt een dubbele agenda te hebben, maar voor Anya telt maar een ding: is zij echt Anastasia Romanov? De musical ging in april 2017 in New York in première.



Van Anastasia naar de Titanic

Zoetermeerder René van Kooten kruipt in de huid van slechterik Gleb. Hij heeft ook al een volgende klus gepland staan. In 2020 speelt hij de hoofdrol in een nieuwe Nederlandse versie van de musical Titanic. Gerrie van der Kleij kruipt in de rol van Grootvorstin, de oma van Anastasia. De andere rollen worden donderdagmiddag bekend.

Anastasia is vanaf september te zien op Scheveningen.

