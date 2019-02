Deel dit artikel:













28 kapotte deuren Den Haag Centraal door ontwerpfout De toegangsdeuren van Den Haag Centraal zijn geregeld defect I Foto: Omroep West Defecte deuren bij Den Haag Centraal I Foto: Omroep West

DEN HAAG - Misschien heb je het wel eens meegemaakt: je bent wat aan de late kant van huis gegaan en denkt de trein te missen. Je wilt Den Haag CS inrennen, maar kan er niet in omdat de deur kapot is. Het is een probleem dat de laatste tijd vaak voorkomt. Oorzaak: een fout in het ontwerp van het station.

Geschreven door Daan van Veen

'Het glas maakt de deuren te zwaar waardoor ze verzakken. Dit veroorzaakt een storing in het schuifsysteem', zegt woordvoerder Coen van Kranenburg. De defecte schuifdeuren zijn een terugkerend probleem bij het Den Haag Centraal. Een oplossing voor het probleem is er nog niet. ProRail krijgt veel klachten over de deuren. 'Er is veel hinder rondom de kapotte deuren, vooral tijdens de spits', aldus Coen van Kranenburg. 'Deze hinder duurt ook langer dan wij wilden.'

Defect Zowel de toegangsdeuren op de begane grond, als de deuren op de eerste verdieping richting het busplatform zijn afwisselend kapot. In totaal zijn er 28 deuren defect. Vier deuren bij de tramhalte aan de kant van de Rijnstraat staan permanent open. Twee deuren werken wel, maar piepen heel erg als deze open gaan. Een deur zit permanent dicht met een sticker 'Defect' erop. Om te voorkomen dat het station tijdens de spits in een fuik veranderd maakt ProRail dus veel deuren handmatig open en dicht.

Reparatie Volgens ProRail is een aantal deuren tijdelijk gerepareerd. Toch laat een definitieve oplossing nog op zich wachten. 'Wij voeren testen uit om de deuren te verbeteren.' Een deur is vervangen en heeft een houten kozijn. Dit systeem is lichter en wordt getest. 'Totdat er een duidelijke oplossing is moeten we dus nog werken met provisorische oplossing zoals handmatige bediening.' De kapotte schuifdeuren zijn geen nieuw probleem. Al enkele jaren verschijnen op Twitter klachten van reizigers die tegen problemen ondervinden door de kapotte deuren.





