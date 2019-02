Tegenstanders willen windmolens in zee voorkomen: 'Mensen willen de zon onder zien gaan'

REGIO - Een lange rij windmolens op minder dan 22 kilometer van de kust van Scheveningen, Katwijk en Noordwijk. Het zijn plannen die de overheid jaren geleden al bekend heeft gemaakt, maar uitgevoerd zijn ze nog altijd niet. Er zijn namelijk veel protesten tegen de turbines. Vrijdag dient er weer een zaak bij de Raad van State.

Het belemmert het zicht, dat is één van de veelgehoorde argumenten van de tegenstanders om de molens niet zo dicht bij de kust te plaatsen. Het is namelijk de bedoeling dat de turbines binnen de zogeheten twaalf mijlszone komen te staan, dat is zo'n 22 kilometer van de kust vandaan. Bij helder weer, maar ook bij mindere weersomstandigheden, zie je de molens dus staan, zeggen de tegenstanders.

Maar wat we ons daar dan bij voor moeten stellen? 'Je gaat een hekwerk van windmolens langs de kust zien, dat is een goede benaming', zegt Albert Korper van de Stichting Vrije Horizon. Korper verzet zich al jaren tegen de plannen van de overheid. En heeft het zelfs tot de Raad van State op laten lopen, waar vrijdag een zaak is.



Win-winsituatie

'We zeggen niet dat je de molens niet neer moet zetten in de zee. Ik ben ook niet tegen windenergie', vervolgt Korper. 'Maar we zeggen alleen: als je ze nou verder weg zet, dan zie je ze niet. En dan heb je een win-winsituatie denken wij.' Met verder weg, doelt Korper op IJmuiden Ver. Een kavel die zo'n 80 kilometer uit de kust vandaan ligt. Maar dat is volgens de overheid veel duurder.

Voor twee andere windmolenkavels in zee - vlakbij de twee kavels waar het nu om draait – werd in december 2017 al groen licht gegeven. Ook toen ging de strijd tot de Raad van State, maar destijds werden de bezwaren van Stichting Vrije Horizon en de Coöperatie Kottervisserij Nederland van tafel geveegd.



Kansen

Korper vindt het lastig in te schatten wat zijn kansen nu zijn. 'Als de Raad van State echt doet wat het moet doen, en kijkt of de minister zich aan zijn eigen wet heeft gehouden, dan maken we een goede kans. Maar ook de Raad van State heeft te maken met sociale druk, die maakt zich niet populair als ze het stopzetten.'

Ook de Noordwijkse strandpaviljoenhouder Jan Klinkenberg is niet blij met de plannen. 'Ik heb gehoord en gelezen dat het hele hoge windmolens worden. En dat het er heel wat zijn. Dat vinden we natuurlijk niet mooi en we zijn natuurlijk bang dat er daardoor wel minder toeristen komen.'



Zon onder zien gaan

Klinkenberg vervolgt: 'Mensen willen toch graag de zon onder zien gaan, de horizon zien. Ik vraag mij af of ze dat hier straks nog kunnen.'

LEES OOK: Primeur: windmolenpark in zee bij Noordwijk verrijst zonder subsidie