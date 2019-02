Dossier vreugdevuren Scheveningen en Duindorp vanmiddag openbaar

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag geeft donderdagmiddag het omvangrijke dossier over de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp vrij. Het gaat om alle stukken over de vreugdevuren van de afgelopen dertig jaar die op het stadhuis te vinden zijn, dus ook mails en WhatsApp-gesprekken.

Hetzelfde dossier gaat naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) die onderzoek doet naar de vonkenregen. Het rapport van de OvV is waarschijnlijk na de zomer klaar.

Alle documenten komen later vanmiddag online. De belangrijkste punten lees je zo snel mogelijk op onze site en app.



Vonkenregen

Afgelopen jaarwisseling trok een regen van brandende stukjes en stukken hout over Scheveningen die branden veroorzaakte. Ze waren afkomstig van het vreugdevuur op het Scheveningse strand. Er vielen geen gewonden maar de schade was groot.

Na de gebeurtenis ontstond in de Haagse gemeenteraad een discussie over de informatievoorziening. Vooral de oppositie vond dat Krikke te weinig moeite deed om de raad volledig te informeren over de afspraken die gemaakt zijn tussen de autoriteiten en de bouwers van de vreugdevuren. Uiteindelijk maakte Krikke het convenant openbaar waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de bouwers, de politie, brandweer en de gemeente.



Convenant

Alleen bleek het een 'oud' document te zijn dat in 2016 was ondertekend. Daarna is er geen nieuwe gekomen. Maar, zo stelde de burgemeester, het convenant uit 2016 is de laatste jaren onverkort van kracht geweest en daar bovenop zijn aanvullende afspraken gemaakt. De raad wilde vervolgens ook die afspraken hebben en Krikke geeft die nu. En nog meer: ze geeft het complete dossier vrij dat dertig jaar terug in de tijd gaat.

