ALPHEN AAN DEN RIJN - Enkele duizenden huishoudens, bedrijven en scholen in de Alphense wijk Kerk & Zanen hebben enige tijd zonder stroom gezeten. Dat meldt onze mediapartner Studio Alphen. De storing begon donderdagochtend.

Een kapotte stroomkabel was de oorzaak, meldt Netbeheerder Liander. Even na half twee hadden monteurs het probleem verholpen en had iedereen weer stroom.