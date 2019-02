Pulsvisser Nico ziet toekomst somber in en stopt met vissen

KATWIJK - 'Twee jaar zijn zo om. In die tussentijd probeer ik zoveel mogelijk de schulden van mijn bedrijf af te lossen en dan moet ik echt stoppen.' Dat zegt visser Nico van der Plas uit Katwijk tegen Omroep West in een reactie op het besluit dat de Nederlandse kottervloot nog tot 1 juli 2021 nog kan blijven vissen met de zogenoemde pulstechniek.

'We hebben geluisterd naar de natuurorganisaties zoals Greenpeace en drie ton geïnvesteerd in ons bedrijf. Nu er een verbod komt, laten deze organisaties niets van zich horen', zegt hij teleurgesteld.

Bij de pulstechniek wordt platvis via stroomstootjes het net ingedreven. Een beetje hoop op de toekomst heeft Van der Plas nog wel. Als uit nieuw wetenschappelijk onderzoek de komende twee jaar blijkt dat de methode niet schadelijk is voor het milieu en de vissen dan wordt het verbod alsnog teruggedraaid.



Verbod pulsvisserij

Het Europees Parlement stemde half januari 2018 voor een totaalverbod op het vissen met stroomstootjes van platvissen. Woensdag werd bekend dat het verbod pas in 2021 ingaat. In die tussentijd wordt onderzocht hoe schadelijk deze manier van vissen is.

