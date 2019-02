Deel dit artikel:













Mannen veroordeeld voor misbruiken minderjarig meisje Peeskamertje | Foto: ANP

DEN HAAG - Vijf mannen moeten de cel in voor ontucht met een minderjarig meisje van 14. Heeft de rechtbank donderdag besloten. Het meisje was slachtoffer van mensenhandel. De mannen maakten afspraken via (seks)websites en hadden seks met haar tegen betaling. De rechtbank heeft de mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 6 tot 18 maanden.

De mannen krijgen een lagere straf opgelegd dan de officier van justitie eiste. De rechtbank gaat ervan uit dat de mannen niet wisten dat het meisje slachtoffer was van mensenhandel op het moment dat zij seks met haar hadden. Voor het bewijs van ontucht is het genoeg als vast staat dat het gaat om seks met kinderen tussen de twaalf en de zestien jaar. Het maakt daarom geen verschil dat de verdachten niet wisten dat het meisje minderjarig was. De verdachten hadden moeten uitzoeken hoe oud het meisje was. LEES OOK: Haagse loverboy krijgt ruim 2,5 jaar cel voor uitbuiting en oplichting van meisjes