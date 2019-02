Deel dit artikel:













Dossiers vreugdevuren openbaar, dit valt op: ambtenaren bedreigd en Krikke wilde intern onderzoek Vonkenregen op Scheveningen. | Foto: Regio15

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag heeft donderdagmiddag het omvangrijke dossier over de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp vrijgegeven. Afgelopen jaarwisseling trok een regen van brandende stukjes en stukken hout over Scheveningen die branden veroorzaakte. Er vielen geen gewonden, maar de schade was groot. Het gaat om alle stukken over de vreugdevuren van de afgelopen 30 jaar die op het stadhuis te vinden zijn. Wat zijn de opvallendste punten daaruit?

Omroep West ververst dit bericht telkens wanneer er nieuwe interessante punten naar voren komen uit de grote hoeveelheid vrijgegeven informatie.