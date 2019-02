Deel dit artikel:













Politie zoekt verdachten woningoverval Rijswijk Overval woning Lindelaan in Rijswijk | Foto: Regio15

RIJSWIJK - Bij een huis op de Lindelaan in Rijswijk is donderdagmiddag een overval gepleegd. Wat er precies gebeurd is kan een woordvoerster van de politie nog niet zeggen. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

De politie is op zoek naar twee getinte mannen, met zwarte kleren en mutsen op. Die zouden weggelopen zijn in de richting van Jozef Israëlslaan. LEES OOK: Verdachte woningoverval Pijnacker heeft meer op zijn kerfstok