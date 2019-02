Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vier autobranden binnen drie dagen in Leidschendam-Voorburg Een auto vat vlam aan de Savallelaan in Voorburg. | Foto: Regio15

VOORBURG - De politie onderzoekt een tweetal autobranden in Voorburg. In de nacht van woensdag op donderdag vatten de voertuigen vlam aan de Savallelaan. Onderzocht wordt of er een verband is met nog twee andere autobranden deze week in dezelfde gemeente.

Ondanks dat de brandweer beide auto's bluste, raakten ze total loss. Mogelijk was er sprake van brandstichting, daarom zijn ze in beslag genomen. Volgens de politie is er aangifte gedaan. Eerder deze week waren er al twee andere autobranden in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Een politiewagen brandde maandagavond uit aan de Van Everdingenstraat in Voorburg en dinsdagavond gold hetzelfde voor een voertuig aan de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam.