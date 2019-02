Fotograaf Erwin Olaf met dubbeltentoonstelling in musea Den Haag

In het Fotomuseum kan de bezoeker ontdekken hoe Olaf de ontwikkeling doormaakte tot de sterartiest van nu, wiens latere werk tegelijk in het Gemeentemuseum te bewonderen is.' Een kunstenaar die geen portret maakt, maar een beeld weet te scheppen dat voorbijgaat aan de persoon die op de foto staat', aldus museumdirecteur Benno Tempel.

De fotograaf ziet lichaamstaal als 'choreografie', zegt hij. Verdriet zie je terug in afhangende schouders, geeft hij als voorbeeld. Maar er staan niet alleen personen (onder wie enkele malen Olaf zelf) op de indringende en vaak verstild geënsceneerde foto's. Zo is ook 'Leven, voor ma' uit 2018 te zien, een minuten durende registratie van een bos verwelkende tulpen.



Monarchie

In het Gemeentemuseum is bijna overwegend werk uit deze eeuw te zien. Olaf besloot er echter ook een klein aantal foto's te tonen die hij in opdracht maakte: de spraakmakende recente platen van koning Willem-Alexander en zijn gezin. Hij wil daarmee niet alleen verdedigen dat een kunstenaar ook in opdracht werkt, zegt Olaf, hij wil tevens 'een ode' brengen aan de monarchie: 'Omdat de monarchie zo mooi de democratie kan verdedigen.'

'Ik ben trots op het koningshuis, omdat het een verbindend element is, binnen een af en toe zeer verdeelde democratie', aldus de fotograaf. Een sessie in het Paleis op de Dam had 'iets magisch'. Het overkomt je maar een paar keer in je carrière als fotograaf dat alles op zijn plek lijkt te vallen: de techniek, het licht, het poseren, de composities, maar ook de sfeer.'

De koninklijke zusjes | Foto: RVD / Erwin Olaf

Koninklijke familie | Foto: RVD / Erwin Olaf

Koninklijke familie | Foto: RVD / Erwin Olaf

Palm Springs

Een primeur in het Gemeentemuseum is de serie die hij afgelopen najaar maakte in het Amerikaanse Palm Springs, dat hem fascineerde door onder meer het kunstmatige karakter van de stad in de woestijn.

'Je kunt geen hoogtepunten hebben zonder dieptepunten. Maar wat hier hangt is een uittreksel van waar ik blij mee ben' , aldus Olaf over de tentoonstelling in het Gemeentemuseum.



The Kite - Palm Springs, 2018 | Foto: Erwin Olaf

