Langeveld loopt net aan eerste ritzege sinds 2014 mis Sebastian Langeveld. (Foto: Orange Pictures)

LISSE - Sebastian Langeveld uit Lisse is er net niet in geslaagd zijn eerste zege te boeken sinds 2014. De renner van Education First eindigde als tweede in de eerste etappe van de Ronde van de Provence. Het was een individuele tijdrit over 8,9 kilometer in en rond Saintes-Maries-de-la-Mer. De zege was voor de Italiaan Filippo Ganna in zijn eerste wedstrijd voor Team Sky.

Ganna, 22 jaar en vorig jaar tweede achter Gianni Moscon bij het Italiaans kampioenschap tijdrijden, kwam tot een tijd van 10.05. Langeveld gaf negen tellen toe, de Fransman Rémi Cavagna werd op 10 seconden derde. De laatste zege van Langeveld (34) was bijna vijf jaar geleden het nationaal kampioenschap op de weg in Ootmarsum. De Ronde van de Provence duurt nog tot en met zondag. LEES OOK: European Championship Bicycle Beachrace: ‘Het was een heftige strijd’