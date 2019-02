Wim Scholtmeijer blijft bondscoach van korfballers: 'Mooiste baan ter wereld'

DEN HAAG - Het succesvolle huwelijk tussen bondscoach Wim Scholtmeijer en de Nederlandse korfbalbond KNKV krijgt een vervolg. De 36-jarige Hagenaar heeft deze week zijn contract met een jaar verlengd. Daarmee is hij tot 1 januari 2021 verantwoordelijk voor het Nederlands korfbalteam.

Scholtmeijer staat sinds begin 2014 aan het roer bij Oranje, dat onder zijn leiding drie keer Europees kampioen (2014, 2016, 2018) en éen keer wereldkampioen (2015) werd. Ook won het Nederlands team in 2017 de World Games. Op dit moment werkt Scholtmeijer met Oranje toe naar het komende WK, tussen 1 en 10 augustus in Zuid-Afrika.

Ook zijn vijf stafgenoten, onder wie assistenten ex-Die Haghe-coach Jennifer Tromp en voormalig TOP-speler Leon Braunstahl, blijven aan. Daartoe 'Ik heb de mooiste baan ter wereld en ben blij dat ik daar - samen met mijn staf - langer mee door kan gaan', laat Scholtmeijer weten.



Olympische ambitie

'Wim is een jonge, gedreven coach, die samen met zijn staf in staat is om continu te vernieuwen', verklaart KNKV-directeur Kees Rodenburg. 'Deze contractverlenging stelt ons in staat om samen langer vorm te blijven geven aan ons doel om blijvend de beste te zijn, passend in onze olympische ambitie.'

