Alphense dansschool viert gouden jubileum Dennis en Jeannette Tonjes bij dansschool Harry Cools. (Foto: Omroep West)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vele stellen hebben elkaar er leren kennen: dansschool Cools Dance & Events in Alphen aan den Rijn. Het familiebedrijf bestaat vijftig jaar en dus is dit het moment om herinneringen op te halen. Ook voor Dennis en Jeanette Tonjes. Het koppel leerde elkaar via de dansschool kennen en is er zelfs getrouwd.

'Ik had eigenlijk een andere danspartner en die kon een tijdje niet, dus toen danste ik samen met Jeanette. Meteen was er een bepaalde soort klik', vertelt Dennis. De twee zijn inmiddels 21 jaar samen en gaven zelfs het ja-woord aan elkaar op de dansvloer. 'Het was eigenlijk een surprise-huwelijk. De gasten wisten in eerste instantie niet dat we gingen trouwen, die dachten dat we alleen een feest zouden geven, omdat Dennis vijftig jaar werd', vertelt Jeannette.

'Dansen is anders dan een potje tennis' Dansschooleigenaar Gudo Cools heeft in al die jaren veel romances zien ontstaan. 'Met dansen sta je toch dichter bij elkaar als wanneer je een potje tennis speelt. Hierdoor ontstaat er wellicht sneller een klik.' Gudo en zijn vrouw hebben de dansschool in 1999 overgenomen van Gudo's zijn ouders Harry en Leny Cools. Het geheim achter het jarenlange succes is volgens hem wel te verklaren. 'We hebben gewoon een enorme passie en liefde voor ons vak.'

Nieuwe naam Waar de oude generatie Alphenaren de dansschool wellicht nog kent onder de naam Harry Cools, is dat bij de nieuwe generatie anders. Inmiddels heet het bedrijf namelijk Cools Dance&Events. Komende zaterdag vieren Gudo en zijn vrouw Suzan het 50-jarig bestaan van hun dansschool officieel.