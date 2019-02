Wat stem jij? Doe hier de StemWijzer

REGIO - Over vijf weken, woensdag 20 maart, mogen we weer naar de stembus, dit keer voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschappen. Om te helpen met kiezen is vanaf donderdag de StemWijzer te vinden op deze website.

De StemWijzer, gemaakt door ProDemos, bestaat uit dertig stellingen over onze provincie. Ze zijn te beantwoorden met 'eens', 'oneens' of 'geen van beide'. In de StemWijzer is duurzaamheid dit keer het belangrijkste onderwerp. Andere thema’s die vaak terugkeren in de StemWijzers zijn het openbaar vervoer, de verschillende vliegvelden in Nederland, woningbouw, het verbreden of aanleggen van wegen en voorstellen ter bevordering van de democratie, zoals het invoeren van een referendum.

In aanloop naar de verkiezingen is op deze website ook een aparte verkiezingspagina hier vind je verhalen terug over de provincie, de lijsttrekkers en de waterschapsverkiezing.