Kritiek op burgemeester Krikke over onderzoek naar vreugdevuren

DEN HAAG - De oppositie in de Haagse gemeenteraad is kritisch op de rol die burgemeester Pauline Krikke heeft gespeeld in het onderzoek naar de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Dat blijkt uit de eerste reacties op de omvangrijke dossiers die donderdag naar buiten zijn gebracht.

Er zijn twee zaken die raadsleden is opgevallen: het optreden van burgemeester Krikke omtrent het onderzoek en de bedreigingen van de bouwers richting ambtenaren van de gemeente. Tegelijkertijd zijn ze blij dat de stukken openbaar zijn gemaakt. 'Ik ben blij dat het volgende week voorjaarsvakantie is, dan heb ik wat te doen', grapte Pieter Grinwis.

In gewoon Nederland Nederlands noemen we dat jokkebrokken Pieter Grinwis – ChristenUnie/SGP

Oppositiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie/SGP uiten flinke kritiek op Krikke. 'Wat mij erg opvalt, is dat de burgemeester eerst zelf heeft besloten een eigen onderzoek op te starten. En dat was tegen het advies van de driehoek (de burgemeester, politie en officier van justitie, red.) in. Daar ben ik toch wel van geschrokken en vind ik ook echt kwalijk', was de eerste reactie van Martijn Balster (PvdA) daarover. 'Later deed ze wel alsof ze het allemaal onafhankelijk wilde, maar ze heeft echt een eigen intern onderzoek gewild.'



'Niet één partij schuldig'

Daniëlle Koster van het CDA reageerde daar ook op. 'Er is veel reuring geweest over het onderzoek en je kunt je eigen rol niet onderzoeken als deze zo ter discussie staat.' Krikke heeft volgens Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP ontkend eerst een eigen onderzoek te willen doen. 'In gewoon Nederlands noemen we dat jokkebrokken.'

Zijn er wel zaken gevonden die wél voor de burgemeester pleiten? 'We zijn nog druk bezig alles door te vlooien', zei Grinwis. 'Maar nee, ik ben nog niet heel veel tegengekomen wat in het voordeel van de burgemeester pleit. Wel is duidelijk dat er niet alleen één partij schuldig is. De bouwers hebben ook steeds het randje opgezocht.'



Veiligheid

De bedreigingen die vanuit de vreugdevuurbouwers richting de gemeenteambtenaren zijn gegaan, hebben ook indruk gemaakt op de raadsleden. 'Dat vind ik toch echt wel opmerkelijk, en eigenlijk ook wel heel erg om te lezen dat dat dus inderdaad gebeurd is', aldus Koster. Balster: 'Ik ben benieuwd of de gemeente zich onder druk gezet voelde. En je mag je nooit laten intimideren. De veiligheid van de omstanders rondom de vuren moet altijd voorop staan.' Grinwis: 'Ik vind het werkelijk onacceptabel. En hopelijk kan hier nog wat meer duidelijkheid over komen.'

Het gaat om wat er voor de afgelopen jaarwisseling is afgesproken en hoe daar is gehandhaafd Joris Wijsmuller – Haagse Stadspartij

Grinwis wil op basis van de documenten geen debat aangaan. Hij wil dat doen aan de hand van de analyse die de onderzoeksraad gaat maken. 'Ik ben heel nieuwsgierig naar die analyse, maar het is positief dat het nu allemaal online staat.' Arjen Dubbelaar van Groep de Mos/Hart voor Den Haag gaat 'met veel belangstelling' rondneuzen. 'Wij hebben vragen en zijn benieuwd hoe dingen gegaan zijn. Uiteindelijk kunnen we hiervan leren om te kijken hoe we de vreugdevuren op een veilige manier kunnen laten plaatsvinden.'



'Niet veel wijzer geworden'

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij was vlak na de openbaarmaking nog niet heel veel wijzer geworden van de documenten. 'Het gaat om wat er voor de afgelopen jaarwisseling is afgesproken en hoe daar is gehandhaafd. Over afspraken lees je alleen maar een aantal vragen en verder zitten er ongelooflijk veel stukken in, waar je heel erg door afgeleid kunt worden. Dus op dat vlak word je er niet heel veel wijzer van.'

