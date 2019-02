Deel dit artikel:













Driestar College aangesproken door ministerie over Nashville-verklaring

GOUDA - Het ministerie van Onderwijs heeft het bestuur van het orthodox-christelijke Driestar College in Gouda aangesproken op de omstreden Nashville-verklaring, die door één van de bestuurders was ondertekend. De door honderden behoudende christenen onderschreven verklaring bevat harde woorden over homo's en transgenders.

D66 en PvdA hadden op zo'n gesprek met de school aangedrongen omdat ze vreesden dat transgender- en homoseksuele leerlingen zich er daardoor niet meer veilig voelden. Dat konden ook de beide onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven zich voorstellen. Daarom heeft het ministerie met het schoolbestuur gesproken over wat het Driestar College doet om lhbt-jongeren een veilige plaats te bieden. 'Daar wordt aan gewerkt', constateert het ministerie. Pesten komt op het Driestar weinig voor en leerlingen en ouders zijn tevreden. LEES OOK:

