Explosie Den Haag: 'Ouders van Sharwin uit ziekenhuis ontslagen'

DEN HAAG - De 28-jarige Sharwin Ramgolam ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zijn situatie is sinds vorige week onveranderd. De jongeman lag op zondag 27 januari urenlang onder het puin van de explosie in de Jan van der Heijdenstraat en moest door de brandweer uit zijn benarde positie worden gered. Zijn ouders herstellen goed en zijn deze week allebei uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldt Aroen Ramgolam, de andere zoon van het gezin.

De vader van het getroffen gezin is begin deze week overgeplaatst naar een logeerhuis in Rotterdam. Volgens zijn zoon gaat het herstel goed. 'Zijn situatie is stabiel en te goed voor een indicatie voor een zorghuis.' Het verblijf in het logeerhuis is voor maximaal vier weken. Daarna moet naar een andere oplossing worden gezocht.

De moeder is woensdag ontslagen uit het ziekenhuis. Zij verblijft nu in een Haags revalidatiecentrum om te herstellen en te revalideren. Naar verwachting gaat dat zo'n twee maanden duren. Beide ouders ogen volgens Aroen mentaal sterk.



Emotioneel weerzien

De situatie van zijn broer Sharwin is echter niet veranderd. Zijn rechterbeen moest deze week opnieuw worden geopereerd om dood weefsel weg te halen, omdat de doorbloeding hierdoor niet goed was. Later deze week is er opnieuw een kijkoperatie. In het ziekenhuis wordt rekening gehouden met mogelijk functieverlies. 'We bereiden hem voor op het ergste, dan kan het alleen maar meevallen', aldus Aroen.

Door het ontslag begin deze week was het voor het eerst sinds de explosie dat de vader zijn vrouw en zijn zoon Sharwin in levende lijve heeft kunnen zien. Een belangrijk moment voor iedereen, maar ook zwaar. Aroen: 'Ze waren er erg emotioneel onder.' Hoe lang het herstel van zijn broer gaat duren is nog onduidelijk.

Lees alles over de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in ons dossier.

LEES OOK: