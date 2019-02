Dossiers vreugdevuren openbaar: Bedreigde ambtenaren en te hoge stapels

Daaruit blijkt ook dat beide stapels hoger waren dan afgesproken en dat de gemeente nauwelijks ingreep.Tijdens de jaarwisseling ging het mis op Scheveningen. Smeulende snippers werden door de westenwind over het oude dorp geblazen en veroorzaakten daar veel schade.

Bouwers hadden met de gemeente afgesproken dat de stapels niet hoger zouden worden dan 35 meter. Al tijdens de bouw bleek dat beide kampen zo snel gingen dat ambtenaren op 30 december waarschuwden dat de maximale hoogte in zicht komt. 'Jullie meten zelf ook dus we gaan er vanuit dat jullie je aan deze afspraak houden', schrijft een ambtenaar in een app aan de organisaties.



Stapels te hoog, hekken verplaatst

Duindorp bood daar op oudejaarsdag excuses voor aan, maar de gemeente gaf de bouwers niet de opdracht om de stapel kleiner te maken. Dat zou te gevaarlijk zijn. In plaats daarvan liet burgemeester Pauline Krikke de veiligheidszone vergroten en hogere hekken plaatsen. Op Nieuwjaarsdag erkenden Duindorp en Scheveningen dat ze zich niet aan de afspraken hadden gehouden, aldus de notulen van een ontmoeting.

Een paar dagen eerder ging het ook al mis. Op 29 december hield de politie vijf vrachtwagens voor Duindorp tegen. Die moesten de stad weer verlaten. Op 30 en 31 december rijden vijf vrachtwagens 'onder luid getoeter met grote snelheid richting de stapel' van Duindorp. Op dat moment is de bouw daar stilgelegd.









'Veiligheidsrisico's te groot'

'Gelet op de feitelijke omstandigheden zoals de nachtelijke uren, de locatie op het strand, de niet directe beschikbaarheid van ME en het feit dat de bouwers onder invloed waren, is de afweging gemaakt of het te bereiken doel zou opwegen tegen de veiligheidsrisico's van een optreden en heeft de burgemeester besloten dat het op dat moment op die locatie en onder genoemde omstandigheden niet het geval was', aldus het verslag van de vergadering van de driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en de politiechef).

Op 1 januari gaven de bouwers van beide kampen toe dat hun stapels te hoog waren, als Krikke hierover haar ongenoegen uit. Het vuur op Scheveningen was 38 meter, dat op Duindorp 41 meter hoog. 'Het wedstrijdelement is hier mede debet aan geweest', staat in het gespreksverslag. Een dag later geeft de organisatie van het vreugdevuur op Scheveningen een persconferentie waarin ze ontkent dat zij zich niet aan de regels heeft gehouden tijdens de opbouw van de vuurstapels.



Zeker anderhalve ton schade

Diezelfde dag blijkt uit een eerste inventarisatie dat alleen al 'aan de openbare ruimte rond het vreugdevuur Noorderstrand' voor 150.000 euro schade is aangericht. Die zou mogelijk nog op kunnen lopen tot 200.000 euro.

De donderdag vrijgegeven documenten worden ook gedeeld met de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de vonkenregen onderzoekt. De gemeente deelt ook 1.400 foto's en 700 filmpjes die door brandweer, politie, gemeente en omstanders zijn gemaakt.

