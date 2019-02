Deel dit artikel:













West Wekker: Verdachte schietpartij Alphen voor rechter en het is warme truiendag Foto: MediaTv

DEN HAAG - Goedemorgen! Nog een dag werken en het is alweer weekend! Ondanks dat het eindelijk wat minder koud is, is het vandaag warme truiendag. En in Den Haag staat een verdachte voor de rechter vanwege een schietpartij in Alphen aan den Rijn.

Wat kun je vandaag verwachten?

Alphenaar Stefan M. moet zich vandaag voor de rechter verantwoorden vanwege een schietpartij op het woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn in 2017. Hij wordt verdacht van dubbele poging tot moord. Hij zou op 26 augustus 2017 twee mannen hebben neergeschoten. Volgens de advocaat van M. uit zelfverdediging.

Trek je warme trui maar uit de kast, want het is warme truiendag! Of vind je het te warm voor een dikke trui? Dat is ook niet zo gek, want het kan vandaag 13 graden worden en dat met veel zon.



Het weer: Zoals gezegd wordt het een prachtige lenteachtige dag. In het weekend wordt het nog wat warmer en vooral zondag kan het lokaal 14 graden worden. De zon schijnt daarbij veelvuldig. Dit moet je verder weten:

De gemeente Den Haag heeft alle stukken openbaar gemaakt rond de vreugdevuren. Uit de 1800 documenten bleek al dat de bouwers van de vreugdevuren ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben bedreigd tijdens de opbouw van de palletstapels voor oudjaarsavond. Omroep West duikt vandaag verder in de bestanden.

Van de bijna 132.000 13- en 14-jarigen die zijn uitgenodigd voor een inenting tegen meningokokken, hebben ongeveer 18.000 tieners de oproep genegeerd. Het landelijke opkomstpercentage is 86,5 procent. Dat blijkt uit gegevens die het AD heeft opgevraagd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Om hun onvrede te uiten over het mislukken van het pensioenoverleg voeren de bonden vanochtend actie op het Plein en het Binnenhof in Den Haag. Een paar honderd demonstranten afkomstig uit allerlei beroepsgroepen spreken de bewindslieden van het kabinet Rutte-III aan als die op weg zijn naar de ministerraad.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald.