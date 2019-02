Carnavalshit 'Kutkeeper' bereikt ook kleedkamer VVSB: 'Wordt regelmatig gedraaid'

NOORDWIJKERHOUT - Het wordt misschien wel 'de carnanalshit' van dit jaar: 'Kutkeeper' van De Sjonnies. Het nummer is ontstaan nadat de huidige VVSB-trainer Eric Meijers in een documentaire over voetbalclub Achilles '29 een aantal keer duidelijk maakte wat hij van zijn keeper vond. 'Haha, je zal hem de komende weken zeker vaker horen. Ik doe er geen uitspraken over', zegt VVSB-aanwinst Wesley Goeman lachend.

'We moesten wel lachen in de kleedkamer. Ik moet zeggen dat hij er wel het beste van maakt', vervolgt Goeman, die afgelopen transferperiode overkwam van Rijnsburgse Boys. 'Hij gaat er op een ludieke manier mee om en daarmee wil hij het denk ik ook wel afsluiten. Toen we afgelopen week buspech hadden, hebben we hem wel even gedraaid ja, haha.'

'Er zit natuurlijk een knipoog in, maar het is wel leuk dat hij nu je trainer is', zegt Frank Tervoert, die onlangs eveneens de overstap van Rijnsburg naar VVSB maakte. 'Het wordt regelmatig gedraaid. Of ik een soortgelijke opmerking (kuttrainer, red.) al een keer naar de trainer heb gemaakt? Haha, nee... Naar de trainer moet je altijd netjes blijven.'

