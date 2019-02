Deel dit artikel:













'Barney' komt sterk terug en pakt eerste punt in Premier League Raymond van Barneveld. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft in de Premier League Darts zijn eerste punt gepakt. Dat deed de Haagse vijfvoudig wereldkampioen tijdens de tweede speelavond in Glasgow op indrukwekkende wijze. Bij een achterstand van 2-6 in zijn partij tegen Welshman Gerwyn Price leek de Hagenaar reddeloos verloren. Hij kwam niettemin toch nog terug tot 6-6.

Van Barneveld, duidelijk de favoriet bij het Schotse publiek, eindigde het enerverende duel met een matig gemiddelde van 88.79. Price bleef steken op 95.7. Van Barneveld verloor vorige week in Newcastle van de Engelsman James Wade (4-7). Hij is aan zijn laatste jaar bezig als professional. Titelhouder Michael van Gerwen gooit in de laatste partij van de avond tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.