Steekpartij in Rijswijkse Tulpstraat De politie onderzoekt de steekpartij in Rijswijk I Foto: District8

RIJSWIJK - In de Tulpstraat in Rijswijk heeft de politie in de nacht van donderdag op vrijdag een gewonde man gevonden. Er zou sprake zijn geweest van een steekpartij, maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Volgens ooggetuigen zou de man goed aanspreekbaar zijn en is hij zonder spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Er zouden meerdere agenten en ambulancemedewerkers ter plaatse zijn. Het sporenonderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen. Zo is nog niet duidelijk of de man op straat is neergestoken of ergens anders.