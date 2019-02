Politie plukt stomdronken en racende automobilist van de weg: 'Hij blies een 'F''

DEN HOORN - Een automobilist moest in de nacht van donderdag op vrijdag zijn rijbewijs inleveren op de A4 bij Den Hoorn. Hij racete daar met zijn auto over de weg.

Hij passeerde zo ook een politieauto, die over de A4 reed. Daarop werd hij aangehouden. De automobilist reed met een snelheid van ruim 170 kilometer per uur, terwijl 100 kilometer per uur daar de maximumsnelheid is.

De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren. 'En hij moet zich op een later moment voor de rechtbank verantwoorden', laat een politiewoordvoerder weten.



'Het lukte hem niet om te blazen in het politiebureau'

De agenten plukten ook bij Schipluiden een automobilist van de weg. Die was stomdronken. 'Hij blies een 'F', laat de politiewoordvoerder weten. Dat is de hoogste uitslag. In het politiebureau lukte het de automobilist niet om te blazen op het ademanalyseapparaat.

'Een politiearts heeft vervolgens bloed afgenomen zodat we op die manier de hoeveelheid alcohol kunnen bepalen', vertelt de politiewoordvoerder. 'Ook deze verdachte zal zich op een later moment voor de rechtbank moeten verantwoorden.'