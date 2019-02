Snelheidsduivel vast na wilde achtervolging: 'Agenten hadden moeite om hem bij te houden'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Na een wilde achtervolging heeft de politie in de nacht van donderdag op vrijdag een automobilist aangehouden in Alphen aan den Rijn.

Rond 4.00 uur wilden agenten de bestuurder controleren op de Oranje Nassausingel in Alphen aan den Rijn, maar die gaf gas en ging er op hoge snelheid vandoor. Hij reed met een snelheid van ruim 130 kilometer per uur over de weg, waar een maximumsnelheid geldt van 50 kilometer per uur.

'De man scheurde vervolgens de vogel- en molenbuurt in', laat een politiewoordvoerder weten. 'Hij reed zo hard dat agenten moeite hadden om de man bij te houden.'



Klemrijden

Met behulp van een tweede politieauto werd de bestuurder klemgereden op de Paltrokmolen. De man wilde nog achteruit wegrijden, maar dit werd voorkomen door een agente die het portier van de auto opentrok. De Alphenaar kon vervolgens worden aangehouden.

Zijn rijbewijs bleek ongeldig verklaard. Daarnaast was hij onder invloed van drugs. 'De man kan een flink proces-verbaal tegemoet zien', belooft de politiewoordvoerder. De man is vastgezet, zijn auto is in beslag genomen.