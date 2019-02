'Zo krijg je eerbied voor voedsel', boek moet kinderen inspireren tot gezond eten

DEN HAAG - 'Hamburgers uit de moestuin'. Dat is de titel van het kinderboek dat vrijdagochtend werd gepresenteerd aan leerlingen van groep 8 van de Haagse basisschool De Baanbreker. Het boek moet kinderen meer bewust maken waar ons eten en drinken vandaan komt.

'Gekke titel heeft het boek, hè', lacht schrijfster Louise Fresco. 'Hamburgers komen natuurlijk niet uit de moestuin, maar de ingrediënten wel. De eiwitten die je nodig hebt, kunnen bijvoorbeeld uit bonen komen. Dit verhaal moet kinderen leren wat gezond eten is en waar het vandaan komt. Wat eiwitten zijn, wat vetten zijn... Het is een leesverhaal, maar met receptjes. Zodat je goed leert koken en leert wat je nodig hebt om gezond te zijn.'

Het boek draait om Merel en haar Nigeriaanse buurjongetje Dayo, wat zij thuis geleerd hebben om te eten en de vraag wat goed en lekker eten is. 'Dit heeft te maken met smaak, maar ook met traditie.' Merel en Dayo komen er achter waar hun eten precies vandaan komt, wat een voedselketen is, hoe je gezond en toch lekker kunt eten en waarom opa en oma zelf koeien hebben maar toch melk in de winkel kopen.



'Meer nadenken'

'Veel kinderen denken dat alles uit de supermarkt komt', legt Fresco uit. 'Ik wil dat ze meer nadenken over de vraag waar alles vandaan komt. Waarom iets is zoals het is. Als je je daar meer bewust van bent - en weet wat een gezonde maaltijd is - kun je beter kiezen. Je mag best wel een keer een hamburger eten en een keer iets van suiker, het gaat om het evenwicht. Dat evenwicht moet je leren. En je moet ook experimenteren, daarom doen we deze vrijdag ook smaaklessen. Ik denk dat kinderen daar echt iets aan hebben. Om te begrijpen waarom eten zo belangrijk is voor hun gezondheid.'

Het heeft allemaal te maken met bewustwording, benadrukt de bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research Centre. 'Als je denkt dat eten uit de fabriek komt, besef je niet dat boeren een belangrijke rol spelen in je leven. Tuinders zijn ook erg belangrijk. Als je zelf thuis een tomaat laat groeien in je tuin krijg je eerbied voor het voedsel. Dan gooi je het uiteindelijk ook minder makkelijk weg. Daarom het is heel belangrijk dat kinderen de voedselketen begrijpen.'