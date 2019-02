Tien jaar cel geëist voor schieten op woonwagenkamp: 'Noodweer is onzin'

Politie op de plek van de schietpartij in Alpen aan den Rijn | Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tegen een 38-jarige Alphenaar heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag tien jaar cel geeist voor een schietpartij op een woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn. Daarbij raakten twee mannen gewond. De verdachte houdt vol dat hij handelde uit noodweer. Volgens het OM is dat 'onzin'.

De schietpartij was de climax van een langlopende ruzie. De verdachte was op 26 augustus 2017 naar het kamp gegaan.Volgens justitie zocht hij daar zelf de confrontatie, door vrouwen uit te schelden en tegen een brievenbus te plassen.

Vervolgens reed hij met zijn auto in op de twee mannen. Zij konden die nog net op tijd ontwijken en sloegen met een ijzeren pijp een barst in de voorruit. De verdachte belandde vervolgens met zijn auto in de sloot.



Stapte uit met zwaard

Daarna stapte hij uit en vernielde met een zwaard auto's in een loods op het woonwagenkamp. Ook stak hij banden lek. Toen de mannen verhaal kwamen halen, trok de verdachte een pistool en schoot drie keer.

Volgens de verdachte richte hij op de grond. Een man wordt geraakt in zijn bil, de ander in zijn knieholte.



Kogel in bil

Na onderzoek op de kogel uit de knie blijkt dat er inderdaad op de grond geschoten is. De andere kogel zit nog in de bil van het slachtoffer omdat het te gevaarlijk is om die te verwijderen.

De verdachte zegt dat hij zich zo bedreigd voelde dat hij uit noodweer handelde. Het OM vindt dat niet omdat de groep bij het zien van het wapen uiteen stoof en de slachtoffers zijn geraakt toen ze wegrenden. Er was volgens justitie geen noodzaak om te schieten.



'Zelf opgezocht'

Daarnaast heeft de verdachte de confrontatie zelf opgezocht, zegt justitie. 'Ik reken het de verdachte zwaar aan, dat hij op uiterst agressieve wijze de confrontatie meerdere malen heeft opgezocht', zei de officier van justitie.

Het OM vond daarom dat de man twee keer schuld had aan poging tot doodslag en twee keer poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door op de slachtoffers in te rijden met de auto.

