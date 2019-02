Rapper Mula B. krijgt celstaf voor vuurwapen in auto

DEN HAAG - Een Haagse rapper (29) is vrijdag veroordeeld tot 150 dagen cel - waarvan 137 voorwaardelijk- en een taakstraf van 200 uur. Mula B. werd in oktober aangehouden in de Rotterdamse Waalhaven tijdens een preventieve fouilleeractie. Hij bleek een geladen vuurwapen bij zich te hebben. Ook moet hij een boete van 1500 euro betalen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had negen maanden cel tegen de Hagenaar geëist. Bij zijn aanhouding zei de rapper dat het in zijn wereldje heel gebruikelijk is om een wapen bij je te hebben, omdat er bedreigingen over en weer zijn. Het vuurwapen van de rapper lag onder de bestuurdersstoel. Ook vond de politie 5000 euro aan cash in de auto.

Het OM benadrukte twee weken geleden dat de man het verheerlijken van vuurwapens in stand houdt. 'Als je de verdachte googelt, kom je uit op of videoclips waarin gezwaaid wordt met wapens of een poster van verdachte waarop hij staat afgebeeld met een mitrailleur.' De rechter besloot vrijdag tot een straf met een voorwaardelijk deel, in de hoop dat dit de rapper ervan weerhoudt in de toekomst opnieuw de fout in te gaan. De rapper zelf liet tijdens de zitting weten dat hij spijt heeft van zijn vuurwapenbezit en dat hij niet langer met vuurwapens geassocieerd wil worden.