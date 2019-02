Deel dit artikel:













Meijers hoopt op meer stabiliteit bij ADO: 'Verval is te groot, dat moeten we zien te voorkomen' ADO Den Haag-aanvoerder Aaron Meijers. | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - 'Het verval is te groot’, zegt ADO Den Haag-aanvoerder Aaron Meijers over het spel van zijn club in de afgelopen weken. Daarmee doelt hij op de wedstrijden tegen NAC Breda (1-1) en FC Emmen (3-2). 'Dat moeten we zien te voorkomen.'

Dat ADO twee gezichten heeft werd vorige week in de uitwedstrijd tegen FC Emmen duidelijk. 'Daar heb ik nog steeds geen verklaring voor', vervolgt Meijers. 'Of we die nodig hebben om het niet nog een keer te laten gebeuren? Misschien wel, maar soms gebeuren er dingen die niet te verklaren zijn. Inzet is er wel, alleen soms oogt het niet altijd zo omdat je overal te laat bent en slecht communiceert.' Vrijdagavond wacht PEC Zwolle, de ploeg die sinds de winterstop geen wedstrijd meer verloor. 'Waarom het tegen PEC wel lukt? Ik houd me vast aan de wedstrijden die wij na de winterstop hebben gespeeld. Eerste helft VVV-thuis, volle bak druk en de tweede helft tegen Heracles Almelo', aldus Meijers.