Mounir wilde alleen meisjes veilig naar huis brengen

DEN HAAG - Mounir komt om 09.11 uur binnenrennen. Hij is precies elf minuten te laat voor zijn zitting. De rechter besluit alsnog om zijn zaak te behandelen. Te laat van huis en lastig parkeren in de buurt van de rechtbank blijkt de oorzaak dat Mounir te laat is. Hij staat terecht voor rijden onder invloed en verzet bij zijn aanhouding: 'Voor een deel klopt het', volgens Mounir.

Op een zaterdagavond trekt de auto van Mounir de aandacht van de politie wegens verkeersgedragingen. 'Maar dat moet vast verkeerovertredingen zijn', zegt de rechter. De agenten volgen hem naar het parkeerterrein van een hamburgerketen in Delft. De verdachte is dan onderweg om twee meisjes naar huis te brengen.

Bij een controle blijkt dat Mounir onder invloed is. Hij blaast 330 ugl (uitgesproken door de rechter als 'uggel') terwijl 220 is toegestaan. 'Ik had een beetje gedronken', geeft hij toe. Dan het gedeelte waar de verdachte en de politie het niet over eens zijn. De twee agenten die hem aanhouden vinden dat Mounir zich heeft verzet.



'De agent had een kort lontje'

'Ik weeg 110 kilo', Mounir vertelt dat hij nog wel eens klem zit in zijn auto en dat het uitstappen daarom wat langer duurt. Een van de agenten wacht hem op met een wapenstok, volgens de verdachte. Daarna gooit hij Mounir op de motorkap en slaat hem in de boeien. 'De agent had blijkbaar een kort lontje', is de conclusie van de verdachte.

Maar de agenten vertellen een heel ander verhaal, houdt de rechter Mounir voor. Volgens hen zei u: 'Ik wil eerst eten en mijn cola opdrinken. Toen ze u wilde boeien, zou u uw stuur vast zijn blijven houden en uw arm hebben weggetrokken. Ook zou u geroepen hebben: u bent niet sterk genoeg.'



'Wilde de meisjes veilig thuisbrengen'

Mounir is het niet eens met de lezing van de agenten. 'Ik heb nooit gezegd, ik ga niet mee.' Hij houdt vol dat hij de meisjes veilig thuis wil brengen. De officier van justitie gelooft op zijn beurt dan weer weinig van dat verhaal van de verdachte en eist een boete van 600 euro. 'Het werk van agenten is al zwaar genoeg, u had gewoon moeten luisteren', vindt hij.

Tijdens het bespreken van Mounirs persoonlijke omstandigheden blijkt dat hij het niet breed heeft en in de schulden zit en geen werk heeft: 'U zit krap in het geld en ruim in de tijd', zegt de rechter.Zij vraagt zich af of het niet beter is om Mounir een werkstraf op te leggen in plaats van een boete.



Werkstraf of boete

'Het ligt eraan hoe hoog de boete zou zijn', wil de verdachte weten. 'Dan ga je toch naar een paar honderd euro of twintig uur werken', antwoordt de rechter. Hij vreest dat het met zijn karakter gaat botsen op de werkvloer. Mounir denkt even na... 'Dan liever een boete.' En die legt de rechter dan ook op: een boete van 600 euro.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.





