Benieuwd hoe de voormalige Amerikaanse ambassade er nu uitziet? Dit is je kans!

DEN HAAG - De voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag is vanaf nu te bezoeken. Er is lang gesteggeld over een nieuwe bestemming van het gebouw aan het Lange Voorhout. Maar zaterdag opent Museum West Den Haag er een tijdelijke kunstexpositie.

'Het is heel bijzonder dat we in dit gebouw hedendaagse kunst mogen tonen. Ook omdat het gebouw al een lading van zichzelf heeft. Alles wat je hier laat zien, krijgt dus al een extra politieke en maatschappelijke dimensie', vertelt directeur Marie-José Sondeyker. 'Tegelijkertijd is het heel interessant, juist omdat we maatschappelijke geëngageerde kunst tonen.'

'Bovendien zijn er alleen maar kunstenaars die voor het eerst in Nederland exposeren, zoals bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse Candice Breitz', vult floormanager Angie Korst aan. Breitz maakt volgens Sondeyker 'indrukwekkende video-installaties, waarmee ze een verhaal vertelt met een politieke lading'.



Zwaardere beveiligingsmaatregelen

In het gebouw aan het Lange Voorhout zat sinds 1959 de Amerikaanse ambassade. Door onder andere de aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 september 2001 werden steeds zwaardere beveiligingsmaatregelen genomen rond de ambassade. In 2006 werd besloten dat de ambassade naar Wassenaar zou verhuizen.

Het zou uiteindelijk nog twaalf jaar duren voordat het personeel van de ambassade daadwerkelijk vertrok. Op 29 januari 2018 werd het nieuwe gebouw aan het John Adams Park in Wassenaar in gebruik genomen. Omwonenden waren niet blij met de komst van de ambassade, omdat de veiligheidsmaatregelen niet op het ambassadeterrein werden genomen maar op de openbare weg.



Ambassade weer Nederlands grondgebied

Het gebouw aan het Lange Voorhout werd in maart officieel weer Nederlands grondgebied. Pete Hoekstra - de Amerikaanse ambassadeur in Nederland - overhandigde de sleutel van het gebouw aan burgemeester Pauline Krikke van Den Haag.

'De eerste keer dat ik hier binnenkwam, waren hier nog Amerikanen. Dat was interessant om te zien', herinnert directeur Sondeyker zich. 'Ik dacht dat er nooit iemand was, maar het was echt propvol en rommelig. Ze werkten met heel veel mensen in kleine kamers.'



Wat komt er definitief in de ambassade?

Na het vertrek van de ambassade werd er lang gediscussieerd over wat ervoor in de plaats zou komen. De gemeente Den Haag - die eigenaar is van het rijksmonument - wil het pand graag verkopen. Ook wordt nog onderzocht of het even verderop gevestigde Eschermuseum erin kan. Uit eerder onderzoek bleek dit financieel niet haalbaar.

Totdat er een definitieve bestemming is gevonden, huisvest het Museum West Den Haag in de voormalige Amerikaanse ambassade.

