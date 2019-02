83 procent jongeren Haaglanden ingeënt tegen meningokokken; 2 doden

REGIO - Onze regio scoort heel wisselend op het aantal 13- en 14-jarigen dat zich heeft laten inenten tegen meningokokken. In de regio Haaglanden is 83 procent van de jongeren vorig jaar ingeënt. In de regio Holland Midden ligt dit percentage op 88 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het landelijk gemiddelde ligt op 86,5 procent. In onze regio stierven vorig jaar twee personen aan meningokokken.

Waarom de regio Haaglanden zo laag scoort, weten ze bij GGD Haaglanden niet. 'Er is niet onderzocht wat de oorzaak hiervan is', aldus de woordvoerder. Ook GGD Hollands Midden kan geen verklaring geven waarom in die regio zo veel jongeren zich juist wel hebben laten inenten.

Meningokokken is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. Normaal gesproken bevindt de meningokok zich in de neusholte van gezonde mensen zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken. Als de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel komt, kan het onder andere hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging veroorzaken.



Scholiere overleden aan meningokokken

Volgens de GGD Haaglanden overleden vorig jaar twee mensen aan meningokokken. In totaal raakten zeventien personen in die regio besmet met de ziekte. De GGD Hollands Midden meldt dat in die regio negen mensen besmet raakten. Er overleden geen personen in die regio.

Begin deze maand overleed Lotte (18) aan de meningokokken. Op de school van Lotte, het Coornhert Gymnasium, werd met verslagenheid gereageerd, vertelde rector Marco Oehlenschläger toen. Het is niet bekend of Lotte ingeënt was.



Vaccinatie voor jongeren

Sinds 2015 worden meer mensen ziek door besmetting met de meningokok type W. De regering besloot in september 2017 tot de invoering van een vaccinatie tegen de ziekte voor jongeren geboren tussen 1 mei en 31 december 2004. Het ging om ruim 130.000 Nederlandse jongeren.

Circa 860.000 Nederlandse jongeren krijgen dit deze maand een uitnodiging om een prik te halen tegen meningokokken. De jongeren die een oproep krijgen, zijn geboren in 2001, 2002, 2003, (een deel van) 2004 en 2005.

LEES OOK: Meningokokken in Gouda: zes vragen na het overlijden van Lotte