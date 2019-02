Deel dit artikel:













Warm weer versus Warmetruiendag: truien blijven in de kast In de zon op het terras | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het is waarschijnlijk veel mensen ontgaan, maar het is vandaag Warmetruiendag. Achterliggende gedachte is om energie te besparen tijdens de koude wintermaanden door de verwarming wat lager te zetten en een warme trui aan te trekken. Maar daarbij was met één ding geen rekening gehouden: het weer.

Het was vandaag namelijk erg zonnig en warm voor de tijd van het jaar. Dat zorgde voor drukte op terrasjes en in speeltuinen. En de warme truien? Die bleven bij de meeste zongenieters mooi in de kast liggen, zo merkte onze verslaggeefster.