Verdachte overval buurtsupermarkt Sunny blijft vastzitten

DEN HAAG - De Haagse rechtbank weigert de 21-jarige Ibrahim I. uit Den Haag, die wordt verdacht van een overval op Haagse buurtsupermarkt Sunny, vrij te laten uit voorarrest. Volgens zijn advocaat kan de Hagenaar de overvaller niet zijn, want hij past helemaal niet in diens signalement.

Ibrahim I. heeft, met zijn twee meter, het postuur van een basketballer. Uit de camerabeelden van de overval bleek dat de overvaller maar 1,80 meter lang is.

Op 3 juni vorig jaar kwam 's avonds een gemaskerde man de buurtsuper aan de Holtenstraat binnen met een (nep)vuurwapen. Hij schreeuwde 'Ik wil geld! Nu!' Hij rukte aan de kassa en riep 'open maken, open maken' naar de uitbater.



Vingerafdruk

De politie kon Ibrahim I. aan de overval linken doordat een vingerafdruk van hem op een plastic zakje zat uit de buurtsuper. Volgens Ibrahim wil dat niets zeggen. 'Ik kom vaak in de supermarkt en neem dan een zakje mee', zei hij vrijdagmiddag bij de Haagse rechtbank.

'Het bewijs tegen mijn cliënt is heel mager', zei de advocaat van I. Uiteindelijk zal de rechtbank hem toch vrijspreken, verwacht de advocaat. Dan konden de rechters hem net zo goed meteen vrijlaten.



Woninginbraken

De rechtbank meende echter dat er nog steeds 'serieuze verdenkingen' zijn tegen de Hagenaar. Niet alleen van de overval op de buurtsupermarkt, maar ook van een inbraak in een woning aan de Ruysbroekstraat in Den Haag. 'Dat was een kwajongensstreek', zei I. vrijdag bij de rechtbank. 'Ik wilde alleen maar schuilen voor de regen.' Hij had er helemaal niets gestolen.

De Hagenaar zou zich echter ook nog schuldig gemaakt hebben aan een woninginbraak aan de Haarlemsestraat. De rechtbank laat hem daarom vastzitten tot in ieder geval 10 mei, als zijn zaak inhoudelijk behandeld wordt.

