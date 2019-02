ADO-coryfee Martin van Vianen: 'Teveel spelers denken alleen aan zichzelf'

DEN HAAG - In de zeldzaam grote middenmoot van de eredivisie is het wekelijks wisselvalligheid troef bij de prestaties van de clubs. Ook ADO Den Haag ontkomt er niet aan, met de wedstrijd tegen FC Emmen (3-2 nederlaag) afgelopen zondag als pijnlijk voorbeeld.

ADO wisselde zondag in Drenthe een dramatische eerste helft af met een veel betere periode na de rust. Oud-ADO-doelman Martin van Vianen (77) heeft vrijdag in TV West Sport wel een verklaring voor de wisselvalligheid. 'Er zijn steeds meer jonge spelers in de eredivisie en die zijn per definitie wisselvallig. Er zijn teveel voetballers die aan zichzelf denken, ze willen naar een topclub en zijn niet bezig met het resultaat en het team.'

Om het tij te keren vindt Van Vianen dat er meer aandacht moet zijn voor de individuele speler en de Hagenaar ziet daarin een belangrijke rol voor de trainer. 'Als coach moet je tegenwoordig goed observeren. Hoe traint de speler? Hoe zit 'ie in z'n vel? Hoe is 'ie in de kleedkamer? Als trainer moet je goed zien hoe een speler in elkaar zit. Het zijn allemaal zaken die meespelen als het gaat om hoe een voetballer in de wedstrijd presteert. En uiteraard moet de trainer een duidelijk concept hebben voor de spelers over de speelwijze.'

Van Vianen praat verder ook over het transferbeleid van ADO Den Haag en geeft z'n mening over de rol van social media naar aanleiding van de vlog van Aad de Mos in deze aflevering van TV West Sport.