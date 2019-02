Kim Holland over VAR: ‘In mijn werk kijk ik de beelden pas terug als het spelletje gespeeld is'

DEN HAAG - Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Deze keer pornodiva Kim Holland. Ze heeft sollicitatietips voor Sjaak Polak en weet hoe Tom Beugelsdijk nog meer gele kaarten kan voorkomen

Hallo Kim,

Hoe was jouw Valentijnsdag?

'Heel leuk en gezellig. Ik ben eerst naar spuiten en slikken van BNN gegaan. Daar heb ik vragen van jongeren beantwoord. Daarna ben ik doorgegaan naar Amsterdam en geëindigd op de Wallen.'

'Weet je wat het is. Je moet blijven triggeren. Dat houdt het heerlijk spannend. Daarom ben ik naar de Wallen gegaan. Het was een hele gezellige en leuke dag.'

Leve de liefde dus?

'En de lust.'

Laten we dan maar eens beginnen met de toto. De eerste wedstrijd die ik voor je in petto heb is VVSB tegen Katwijk. De trainer van VVSB heeft onlangs een carnavalslied uitgebracht. Heb jij dat ook wel eens gedaan?

'Met Martijn van den Bergh heb ik wel eens Je T’aime opgenomen. Dat was alleen niet echt een carnavalsnummer. Daar heb ik wel heel veel lol mee gehad.'

'Maar vertel hoe heet dat nummer?'

Kutkeeper.

'Ohh dan hoop ik wel dat het positief is. Dat het over een keeper gaat die hem er insteekt, snap je? Niet dat het als scheldwoord wordt gebruikt.'

Het wordt wel als scheldwoord gebruikt.

'Ohh dan heb ik wat opbeurende woorden voor de keeper. Want het is weer mooi weer. Dan kan hij morgen lekker in het warme gras duiken. Hij hoeft niet meer te keepen op een bevroren veld.'

Maar wie gaat er winnen?

'De ploeg met de meest creatieve trainer: VVSB.'

Dan een wedstrijd die jou op het lijf is geschreven: Kozakken Boys tegen Rijnsburgse Boys. Is dat trouwens wel van deze tijd. Een clubnaam met alleen boys erin?

'Vind ik van wel. Het draait toch om 22 lekkere boys op het veld. Natuurlijk heb je ook girls die het spelletje spelen. Maar de naam hoeft daarvoor niet veranderd te worden. Rijnsburg speelt het spelletje morgen het beste.'





De derde wedstrijd is FC Lisse tegen SJC. Sjaak Polak de trainer van SJC en heeft voor volgend seizoen nog geen club. Heb jij sollicitatietips voor Sjaak?

'Als Sjaak bij een sollicitatiegesprek binnenkomt moet hij zelfvertrouwen uitstralen. Ook moet hij duidelijk maken dat hij als trainer gehakt maakt van de tegenstander. Daarnaast moet hij wat nonchalant overkomen.'

'Sjaak moet van aanpakken weten, daar houden vrouwen van als je ze versiert. En solliciteren is eigenlijk ook versieren. Dus hij moet het bestuur van de club versieren.'

En wie wint er?

'Het is lekker weer en ik heb zin om de bloemetjes buiten te zetten. Lisse wint vanwege de bloemen.'

Als vierde wedstrijd heb ik Quick tegen Dongen. Je hebt clubnamen als Quick Boys, Be Quick en Quick. Heb jij enig idee waarom zoveel club Quick heten?

'Quick staat voor snelheid. Bij voetbal heb je snelle en lenige mannen. Daarnaast is het ook een ondeugende naam. Dus ik snap die keuze wel.'

'Quick past ook wel lekker met dit mooie weer. Iedereen is luchtiger gekleed. Ook de spelers hebben minder om het lijf dus ze kunnen zich sneller bewegen. De spits van Quick beweegt zich het snelst en scoort. Daarom wint Quick.'

ADO speelt vrijdag tegen PEC Zwolle. Vorige week begonnen ze enorm slecht aan de wedstrijd. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze nu wel scherp beginnen?

'Ze moeten genieten van dit weer. Er staat een lekker zonnetje, dus ze kunnen vandaag energie en zelfvertrouwen tanken. Ze beginnen gesterkt door het lekkere weer top aan de wedstrijd.'

ADO-verdediger Tom Beugelsdijk is bij elke volgende gele kaart geschorst. Hoe kan hij voorkomen dat hij weer geel krijgt?

'Je krijgt natuurlijk gele kaarten omdat je te ver gaat. Maar grenzen moet je opzoeken en verleggen. Anders is het leven niet spannend. '

'Maar ik weet wel hoe Tom zijn grenzen kan verleggen, maar toch minder geel kan pakken. Hij moet lekker met zijn vriendin in bed over de grens gaan en dan in het veld op het randje spelen, maar niet erover.'





Dan heb je tegenwoordig ook nog de VAR. Kijk jij wel eens beelden van jezelf terug?

'Als ik beelden van de films terugkijk, dan doe ik dat als alle scenes zijn gespeeld. Niet tijdens de opnames. Dan is alle spontaniteit er vanaf.'

'Dat heb je ook in het voetbal. Je wilt lekker in de wedstrijd blijven. Dan juich je voor een doelpunt en dan blijkt hij later niet te tellen. Dan wordt het een beetje een computerspelletje. Die wilde jonge boys moeten ongetemd hun gang kunnen gaan. Dat moeten de jongen van ADO vanavond ook doen, dan winnen ze van PEC Zwolle.'

