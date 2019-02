Nieuwkomers bij VVSB vertrouwen op goede afloop

NOORDWIJKERHOUT - VVSB behaalde vorig weekend eindelijk de tweede overwinning van dit seizoen in de tweede divisie. Uit bij HHC Hardenberg werd met 2-5 gewonnen. Ondanks de overwinning blijft VVSB op de laatste plaats staan. Toch is er bij de nieuwe spelers Wesley Goeman en Frank Tervoert vertrouwen op handhaving.

'Die overwinning hebben we wel gevierd', zegt Goeman. 'We waren al een tijdje goed bezig, alleen de beloning in de vorm van een overwinning bleef uit. Nu tegen HHC Hardenberg viel alles op zijn plaats. Na afloop heb ik wel een biertje genomen ja.'

Goeman en Frank Tervoert kwamen tussentijds over van Rijnsburgse Boys. Zij zijn de mannen die voor de verandering moeten zorgen. 'Natuurlijk voel ik dat', zegt Tervoert. 'Maar natuurlijk kunnen we het niet alleen. We doen het met z'n allen. We hebben een elftal staan dat goed kan voetballen. Dat hebben we de afgelopen weken wel bewezen en daarin kan ik ook goed gedijen'.



Handhaving in tweede divisie

Dat VVSB in de gevarenzone zit, dat is duidelijk. 'Toch zien de nieuwkomers het positief in. De route is, dat wij in de Tweede Divisie blijven. En of dat nou direct is, of via de nacompetitie. We moeten geen laatste worden en daar gaan we alles aan doen', aldus Goeman.

Zaterdag speelt VVSB een thuiswedstrijd tegen de nummer vier van de ranglijst Katwijk. De wedstrijd is live te volgen via 89.3 Radio West.