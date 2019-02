Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Woningen en winkels ontruimd door brand bij kapsalon Foto: Regio15

DELFT - Bij een kapsalon in Delft is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Hierdoor zijn de kapsalon, drie woningen en twee winkels ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens de brandweer heeft de kapsalon veel schade opgelopen. 'Ik verwacht dat de kapsalon tijdelijk gesloten blijft', aldus een woordvoerder. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Die wordt onderzocht. De brandweer voert nog nacontroles uit in de ontruimde winkels en woningen. Ook worden de panden geventileerd. Tot die tijd moeten de inwoners en bezoekers buiten blijven.