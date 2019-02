Verdachte roofmoord bejaarde vrouw vrijgelaten

DEN HAAG - Najma Z. (35), een van de verdachten van de roofmoord op Ans van der Meer, is vrijdag op vrije voeten gesteld, omdat de rechtbank verwacht dat ze geen hogere straf zal opleggen dan het voorarrest. Dinsdag eiste het Openbaar Ministerie nog zestien jaar cel tegen Z. en haar partner Paulus O. (44). Beiden hebben altijd ontkend dat ze iets te maken hebben met de fatale overval op de vrouw.

Ans van der Meer (85) werd op 30 juni 2017 dood gevonden in haar appartement aan de Louis Davidsstraat in Loosduinen. Ze was op een zeer gewelddadige manier omgebracht.

Ze lag in de slaapkamer, onder kleding en een kruk, met haar polsen vastgebonden aan de verwarmingsbuizen. Haar borstbeen, borstwervel, negen ribben en neus waren gebroken. In haar mond zat een kledingstuk. 'De angst en pijn die zij gevoeld moet hebben zijn onvoorstelbaar', zei de officier van justitie.



'Geen hogere straf dan voorarrest'

De rechtbank verwacht dat ze Z. geen hogere straf op zal leggen dan zij al in voorarrest heeft uitgezeten. 'Derhalve dient de voorlopige hechtenis te worden opgeheven en dient de verdachte onmiddellijk in vrijheid te worden gesteld', schrijft de rechtbank. O. en Z. werden op 5 spetember aangehouden. De tweede verdachte - Paulus O. - zit nog wel in de cel. Op 5 maart doet de rechter uitspraak.

Het duo werd ook verdacht van een overval op een gehandicapt echtpaar in de Stieltjesstraat in 2016. Daarvoor vroeg het OM vrijspraak wegens een gebrek aan bewijs. In een reactie op de beslissing van de rechtbank laat het OM vrijdag weten: ' We hebben ervan kennis genomen en wachten af wat dit betekent voor het uiteindelijke vonnis.'



Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat de rechtbank besluit om een verdachte vrij te laten voor de uitspraak van de rechter. Op 7 februari kwam Wendell G. vrij terwijl een paar dagen eerder tien jaar cel tegen hem was geëist voor de dood van zijn vriendin.

