Puin van explosie Jan van der Heijdenstraat vanaf maandag doorzocht

De ravage in de Jan van der Heijdenstraat. Foto Omroep West

DEN HAAG - Specialisten beginnen komende maandag met het sorteren van puin en restanten van de inboedels van drie huizen aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag die zijn verwoest door de gasexplosie. Er wordt gezocht naar spullen met emotionele waarde voor de bewoners. In totaal gaat het om elf containers, die op een droge en veilige plek zijn opgeslagen.

Op zondagmiddag 27 januari werd de gevel van de portiekflat door een explosie weggeblazen. Negen mensen raakten gewond, tientallen omwonenden konden tijdelijk niet terug naar hun woning. In de dagen na de explosie zijn de brokstukken door een sloopbedrijf opgeruimd en naar een loods gebracht.

Specialisten gaan de containers doorzoeken. 'We doen dit vooral in de hoop alsnog spullen te vinden die voor de gedupeerde bewoners een emotionele waarde hebben', zegt burgemeester Pauline Krikke. Verzekeringstechnisch worden de inboedels van de drie verwoeste woningen als verloren beschouwd en vertegenwoordigen deze geen financiële waarde meer.



Geen garanties

De gemeente beschikt inmiddels over lijsten van de bewoners van de drie huizen met spullen waarvan zij hopen dat die alsnog worden aangetroffen. 'Dat wij iets van emotionele waarde zullen aantreffen, kunnen wij niet garanderen. Dat zal vanaf maandag moeten gaan blijken', zegt burgemeester Krikke.

Zodra de sortering is voltooid, worden de bewoners of hun familie uitgenodigd om eventueel gevonden eigendommen op te halen.

