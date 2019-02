'Dit is kleine André', man ziet zichzelf op foto in museum

VOORSCHOTEN - Zijn vrouw herkende hem van een foto op de website van mediapartner Unity.NU: de 77-jarige André Tegelaar als 13-jarige op een boerenschuit in het Voorschoten van 1954. Zonder dat hij het zelf wist, is de Voorschotenaar dus te zien in een tentoonstelling in Museum Voorschoten. De tentoonstelling 'Agrarisch Erfgoed' gaat over het boerenleven dat Voorschoten lang kenmerkte.

'Dit is kleine André', zegt de hoofdpersoon terwijl hij naar een foto wijst waar hij op staat als 13-jarige. Hij staat samen met een paar anderen op een boerenschuit die groente van en naar de veiling in Leidschendam bracht. De foto is onderdeel van de tentoonstelling die met foto's, kaarten, teksten en bijzondere voorwerpen oude tijden laat herleven.

'Ongeveer 100 jaar geleden werkte zo'n 30 procent van de Voorschotenaren in het agrarisch bedrijf', zegt Arita Jol van Museum Voorschoten. 'Omdat er nu nog maar een paar boerderijen over zijn, wilden we graag in beeld brengen hoe dat nou zo gekomen is.' André weet het antwoord op die vraag, want hij heeft Voorschoten in de loop der jaren zien veranderen. 'Ze hebben het natuurlijk helemaal volgebouwd, want er kwam steeds meer behoefte aan woonruimte voor forensen.'



Boerendorp

Voordat die ontwikkeling zich inzette, was Voorschoten nog echt een boerendorp. Doordat de bollenteelt goed geld opbracht rond Sassenheim en Hillegom, waagden Voorschotense boeren met zandgrond zich rond 1870 ook aan bloembollen. In 1875 werd de eerste bloembollenveiling in het dorp gehouden, met vooral tulpen en lelies. Een paar jaar later kwam er een eigen afdeling van de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur in Voorschoten.

In de tentoonstelling is ook aandacht voor diverse tuindersbedrijven waar groenten gekweekt werden van de koude grond of onder glas. Vooral de bloemkool en komkommer deden het goed. Met de veilingschuit werden de groenten van de landerijen rond De Knip naar de Coöperatieve Tuinbouwveiling in Leidschendam gebracht.



Tentoonstelling

De tentoonstelling is nog te zien tot en met 19 mei in Museum Voorschoten aan de Voorstraat. Het museum is open op woensdag, zaterdag en zondag van 12:00 uur tot 17:00 uur.