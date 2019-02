Deel dit artikel:













Vandalen terroriseren Leidse wijk; bewoners willen buurtwacht instellen Foto: John van der Tol

LEIDEN - Bewoners van de Stevenshof in Leiden zijn het zat. De afgelopen week hebben één of meer vandalen flink huisgehouden in de wijk. Tuinen en auto's moesten het ontgelden en kentekenplaten werden gestolen. Bewoners spreken inmiddels over het instellen van een heuse buurtwacht, meldt mediapartner Unity.NU.

'Twee keer op één dag zijn er iemand de plantjes bij de buurvrouw eruit getrokken en bij hun tegen de voordeur gegooid', schrijft één van de buurtbewoners op sociale media. Een ander reageert: 'Ik heb vanmorgen de brokstukken van het fietspad en uit de parkeervakken geveegd in de hoop dat niemand een lekke band heeft gereden.' Weer een ander wil het heft in eigen hand nemen. 'Jammer dat ik ze niet gezien heb. Dan had ik ze even zachtjes uitgelegd hoe met andermans spullen om te gaan.'

Aangiftes Ook de politie signaleert een stijging in het aantal meldingen vanuit de Stevenshof, schrijft Unity.NU. De afgelopen vijf dagen is drie keer aangifte gedaan van vernieling, zeven keer van diefstal van kentekenplaten en één keer van vandalisme. Tot slot was er nog een melding waarin wordt gesproken over afgebroken ruitenwissers aan acht voertuigen. LEES OOK: Vandalen moeten zelf fietsen vissen in Gouda